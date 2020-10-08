Запуск "Циркона" заставил японцев задуматься о превентивном ударе по России

Запуск "Циркона" заставил японцев задуматься о превентивном ударе по России
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
В Стране восходящего солнца оценили военные достижения Москвы

Опубликованные Министерством обороны РФ видеокадры полета гиперзвуковой ракеты "Циркон" показали практически все мировые СМИ. Жители Японии увиденным оказались огорчены. Одни окончательно уверились в военной мощи Москвы, другие с раздражением потребовали от местных журналистов прекратить рассказывать об успехах России.

"Ракета просто исчезла в небе! Вот это да!!!" – поражен подписчик японского издания NHK tamamo99.

"Ничего себе - 8 Махов! Это 2,7 км/сек! Из Токио до Осаки за 3 минуты!" – подсчитал AI07489468.

"Что на самом деле невероятно, так это точность ее наведения. На скорости 8 Махов взмыть вверх на 28 км и оттуда четко попасть в цель!" - отмечает mt160f.

"С такой ракетой никакая американская система ПРО не справится", – приводит "ИноСМИ" мнение iWife09.

 "Система ПРО Японии бессильна перед этой гиперзвуковой ракетой", – делает вывод akihitof. Учитывая, что, по его мнению, "Россия всегда угрожала Японии", он призывает Токио задуматься о превентивном ударе по военным базам противника, считая это необходимой мерой для сдерживания растущей угрозы.

Накануне военные РФ отрапортовали об успешном испытании ракеты "Циркон" и показали видео запуска с разных ракурсов. Как сообщалось, ракета за 4 с половиной минуты преодолела 450 км и попала в заданную цель.

Николай ВИКТОРОВ

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