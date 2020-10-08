Пока в Женеве обсуждают пути урегулирования конфликта, в Карабахе продолжаются обстрелы

Вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по городу Барда в Азербайджане. Об этом сообщили военные Баку днем в четверг, 8 октября.

На сайте Минобороны Азербайджана уточняется, что армянская сторона стреляла по Бардинскому району из тактического комплекса "Точка-У".

Позже Генпрокуратура республики уточнила, что в результате ракетной атаки ранены 7 человек и повреждены здания школы, ресторана и находившиеся поблизости частные автомобили.

Ереван, со своей стороны, обвинил Баку в артиллерийской атаке по Собору Святого Христа Всеспасителя в Нагорном Карабахе. По данным Sputnik Армения, в храме в это время находились дети. Они не ранены, но сильно испугались. Судя по фотографиям с места событий, собор устоял, но поврежден.

Использует Баку и ракетные комплексы. Очевидцы ранее сообщали об обстреле Степанакерта. На распространенных РИА "Новости" кадрах видно, как неразорвавшиеся ракета РСЗО "Смерч" лежит на балконе жилого дома.

Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном возобновился 27 сентября. С обеих сторон есть жертвы.

В четверг, 8 октября, вопрос урегулирования конфликта обсуждают в Женеве участники Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, Франция и США. На 14 октября запланированы переговоры в Москве.