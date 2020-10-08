Не имеет равных: на Западе оценили экспериментальный полет Су-57

Не имеет равных: на Западе оценили экспериментальный полет Су-57
Фото: sukhoi. org/Global Look Press/www.globallookpress.com
Обозреватель поражен "четким" полетом пилота без защитного купола

Недавно распространенное видео с полетом Су-57 с открытой кабине до сих пор вызывает обсуждения среди западных медиа. Так, журналисты Popular Mechanics отметили, что российский "преступник" способен развивать высокоскоростной полет в любых погодных условиях, в то время как иностранные аналоги не могут похвастаться такой универсальностью и надежностью.

Как отмечает источник, на опубликованном видео пилот весьма "четко" управляет бортом без защитного купола. У коллег из других стран при этом весьма плачевные результаты: к примеру, в прошлом году израильские пилоты решили испытать свои F-15 Eagle в таких же условиях, однако купол отвалился. Пилоты выполняли полет на высоте в 9 тысяч метров и моментально замерзли из-за оглушительного ураганного ветра и минусовой температуры. Проблем добавил и оглушительный рев мотора.

В том же году произошел не менее неприятный инцидент: один из гражданских сидел в кабине "Рафаля" ВВС Франции и ненароком потянул за рычаг катапультирования во время взлета. Несчастный мужчина вылетел из самолета. К счастью, он смог благополучно приземлиться с парашютом на землю. Пилоту удалось без помех посадить судно.

Российский "преступник", отмечает обозреватель, сочетает в себе скорость, скрытность и современное вооружение с сенсорной системой, наряду с F-22 Raptor, F-35 Joint Strike Fighter и Chengdu J-20 китайских ВВС, пишет Popular Mechanics.

Ранее издание The Drive назвало полет Су-57 одним из самых нестандартных испытаний, которое, тем не менее, необходимо для тестирования системы катапультирования.

Егор МАЛКОВ

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