Турция перебрасывает С-400 на побережье Черного моря

Турция перебрасывает С-400 на побережье Черного моря
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Анкара сообщила о предстоящих военных учениях

Турция сообщила об учениях артиллерии в районе города Синоп у побережья Черного моря. Мероприятие пройдет с 13 по 16 октября, о чем сообщили в турецких ВМС.

Ранее местные СМИ стали сообщать, что Турция С-400 начала переброску в провинцию Самсун у Черного моря. Официальных сообщений от турецких ведомств в тот момент не последовало.

Как отмечает источник, на распространенном видео можно заметить, как военная колонна во время перевозки компонентов зенитно-ракетных систем передвигается к провинции Синоп.

Военную колонну сопровождали патрульные бригады местной полиции.

Стоит отметить, что приобретение С-400 у России вызвало серьезную обеспокоенность Запада и стали причиной напряженных отношений Анкары с Белым домом. Штаты потребовали отказаться от сделки с Москвой и вместо российских ПВО приобрести американские аналоги – системы "Патриот". Вашингтон пригрозил отменой продажи Турции новейших истребителей F-35 и введением санкций. Турецкая сторона отказалась от уступок и продолжила переговоры с РФ о новых партиях ЗРК, передает РИА "Новости".

Накануне Госдеп выступил с очередным заявлением об использовании Анкарой российских С-400. В ведомстве уведомили, что намерены продолжать противодействовать сделке члена НАТО с Москвой, сообщает "Спутник Турция".

Ранее западные обозреватели заявили, что при покупке Су-57 Анкара и РФ доставят серьезные помехи НАТО.

Егор МАЛКОВ

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