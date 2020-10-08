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Семен Пегов сообщил, кто из российских журналистов был ранен во время обстрела храма в Карабахе.
Пострадал военный корреспондент Юрий Котенок. Второй раненый журналист – Левон Арзанов, спецкор портала "Офицеры России", подполковник запаса. Об этом Пегов написал в своем телеграм-канале WarGonzo.
Ранее стало известно, что по церкви в Шуши второй раз за день ударила азербайджанская сторона. В результате обстрела в Карабахе пострадали журналисты, среди которых, как сообщали СМИ, есть сотрудник зарубежного СМИ.
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