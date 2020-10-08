СМИ: американский самолет уничтожен Су-30

СМИ: американский самолет уничтожен Су-30
Фото: Juan Carlos Hernandez/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Незаконно нарушивший границу чужой страны борт проигнорировал предупреждения пилотов

Многоцелевой истребитель Су-30, состоящий на вооружении венесуэльских ВВС, вынужденно атаковал американский борт, незаконно вторгшийся в границу страны и совершивший попытку скрыться. По данным источника, по нарушителю пустили ракету, поразившую судно.

Пилоты не отреагировали на предупреждения венесуэльского борта, после чего самолет был атакован. Нарушитель так и не смог беспрепятственно выйти из госграниц южноамериканского государства.

Рухнувший американский самолет обнаружили недалеко от одного из населенных пунктов на проселочной дороге. На опубликованной видеозаписи судно полыхает из-за пожара, разгоревшегося в результате взрыва после поражения ракетой "воздух-воздух".

Информация о количестве находившихся на подбитом самолете людей не раскрывается. За текущий месяц это второй случай уничтожения самолета США, вторгшегося на территорию Венесуэлы, сообщает Avia.pro.

Официальных данных по поводу инцидента не поступало. 

Стоит отметить, что Каракас бдительно следит за воздушным пространством, пресекая все попытки противозаконного нарушения госграниц.

Ранее сообщалось, что до конца 2020 года в состав ВВС России войдут модернизированные Су-30СМ – поколение "4+" получит усовершенствованные двигатели.


Егор МАЛКОВ

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