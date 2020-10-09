Турция всерьез задумалась об отправке своих военных в Азербайджан

О немедленной переброске сил в Карабах пока речи не идет

Председатель парламента Турции Мустафа Шентоп заявил, что турецкие власти готовы рассмотреть возможность отправки своих военных спецов в Азербайджан.

При этом пока в Анкаре не видят необходимость перебрасывать турецких солдат в зону нагорно–карабахского конфликта. Такие комментарии политик дал РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что Армения вспомнила о военных обязательствах России на фоне войны в Карабахе. Страна рассчитывает на помощь российских военных сил в действиях против Азербайджана.

Ольга ФЕДОРОВА

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