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Председатель парламента Турции Мустафа Шентоп заявил, что турецкие власти готовы рассмотреть возможность отправки своих военных спецов в Азербайджан.
При этом пока в Анкаре не видят необходимость перебрасывать турецких солдат в зону нагорно–карабахского конфликта. Такие комментарии политик дал РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что Армения вспомнила о военных обязательствах России на фоне войны в Карабахе. Страна рассчитывает на помощь российских военных сил в действиях против Азербайджана.
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