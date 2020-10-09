Спутала все карты: эксперты оценили созданные Москвой проблемы для американцев

Спутала все карты: эксперты оценили созданные Москвой проблемы для американцев
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российские ракеты отлично справляются с истребителями США

Эксперты назвали проблемы, которые мощное российское вооружение создает американское стороне. По мнению специалистов, самая большая заноза для Вашингтона – это зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф". К таким выводам пришли аналитики издания EurAsia Times.

Активный экспорт этого вооружения из России стал серьезной головной болью для Соединенных Штатов Америки. Кремль продает "Триумф" в Турцию, Китай и Индию. Между тем, в Вашингтоне рассчитывали на сотрудничество с Нью-Дели в сфере производства американских истребителей F-35.

А недавно ситуацию обострила Турция. Анкара решила провести испытания комплекса противовоздушной обороны из России. В качестве цели были выбраны американские истребители.

С-400 были специально разработаны для обнаружения воздушных "невидимок", и отлично справляются с произведенными в США F-35, отмечают авторы статьи. На сегодняшний день "Триумф" является единственным вооружением, которое может создать реальную угрозу для этих истребителей.

Ранее стало известно, что американские законодатели недовольны мягкой политикой Белого дома в отношении сотрудничающей с Москвой Анкары. От администрации президента США требуют ввести санкции против Турции за испытания С-400.

Ольга ФЕДОРОВА

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