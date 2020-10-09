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Россия полностью заблокировала все подходы к Крыму, перекрыв Керченский пролив и черноморское побережье. Об этом сообщает портал Avia.pro со ссылкой на телеграм-канал "Оперативная линия".
По неофициальным данным, Минобороны РФ продлило запрет на доступ кораблям в черноморскую зону РФ до 24 октября. До этого времени территория будет под усиленной охраной военного флота и боевой авиации, предполагает издание.
Это уже заставило НАТО поменять планы. Ранее к Крымскому полуострову направлялись эсминец США USS Roosevelt DDG 80 и эсминец Великобритании HMS Dragon D35. Но из-за объявленных РФ мер им пришлось сменить курс, а затем и вовсе покинуть Черное море. Поскольку их срок пребывания в акватории ограничен конвенцией Монтрё, уточняет "Царьград".
Ранее Черноморский флот РФ запланировал стрельбы на 9-10 октября. В пятницу в ходе учений в Крыму были задействованы противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", передает "Крыминформ".
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