Кораблям НАТО, направлявшимся к полуострову, пришлось покинуть Черное море

Россия полностью заблокировала все подходы к Крыму, перекрыв Керченский пролив и черноморское побережье. Об этом сообщает портал Avia.pro со ссылкой на телеграм-канал "Оперативная линия".

По неофициальным данным, Минобороны РФ продлило запрет на доступ кораблям в черноморскую зону РФ до 24 октября. До этого времени территория будет под усиленной охраной военного флота и боевой авиации, предполагает издание.

Это уже заставило НАТО поменять планы. Ранее к Крымскому полуострову направлялись эсминец США USS Roosevelt DDG 80 и эсминец Великобритании HMS Dragon D35. Но из-за объявленных РФ мер им пришлось сменить курс, а затем и вовсе покинуть Черное море. Поскольку их срок пребывания в акватории ограничен конвенцией Монтрё, уточняет "Царьград".

Ранее Черноморский флот РФ запланировал стрельбы на 9-10 октября. В пятницу в ходе учений в Крыму были задействованы противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", передает "Крыминформ".