Россия меняет правила игры: Запад видит серьезную угрозу в ракетах Су-57

Россия меняет правила игры: Запад видит серьезную угрозу в ракетах Су-57
Фото: Olga Sokolova, Ольга Соколова/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналисты рассказали о главных преимуществах российского вооружения перед иностранными аналогами

Новая ракета российского производства класса "воздух-воздух" К-77 разработана специально для многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57. Уникальный снаряд имеет ряд ключевых преимуществ над американскими и китайскими разработками, пишут обозреватели военного журнала Military Watch.

Дальность K-77 составляет 190 км – больше, чем у "козырной" американской AIM-120D с ее 180 км, но меньше, чем у китайской PL-15, достигающей от 250 до 300 километров. Правда, компактность К-77 позволяет пустить ее с невероятной точностью по самому маневренному противнику. А сложная радиолокация в носовой части способна обеспечить "зрение" снаряда на все 360 градусов – от поля зрения ракеты не скрыться.

Впрочем, пишет обозреватель, К-77 является лишь одним из примеров, демонстрирующим уникальность Су-57 в новых технологиях военно-промышленного комплекса, что говорит об отставании всего мира от РФ в сфере высокотехнологичного оборонного производства.

Как отмечает Military Watch, грузоподъемность Су-57 позволяет нести на борту до восьми К-77. Китайскому J-22 и F-22 ВВС США остается только позавидовать с их способностью нести лишь по шесть ракет большой дальности и по две с ближним действием. Западный конкурент российского истребителя F-35 способен нести всего четыре ракеты с любым объемом, однако гиперзвуковые снаряды, над которыми Штаты пытаются плотно работать по своему самолету, пока что остаются в стадии разработки.

Ранее западные СМИ выразили восхищение экспериментальным полетом Су-57 без защитного купола, отметив, что российское судно способно работать в штатном режиме даже при столь нестандартных условиях.

Егор МАЛКОВ

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