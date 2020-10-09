Курс рубля
- Рубль опускают спекулянты из США - экономист
- Евро вырос до 92 рублей впервые за много лет
- Дело не в пандемии: финансист объяснил падение курса рубля
Россия беспрепятственно отключит связь по всей территории Украины в случае внешней агрессии. По словам военного эксперта Андрея Клименко, за минуты РФ оставит Незалежную без мобильной связи и Интернета.
Специалист отметил, что ВСУ должны готовиться к такому варианту и работать над созданием альтернативных сетевых источников.
"Пока мы еще не успели привыкнуть к тому, что радиоэлектронная война является таким же элементом сегодняшних конфликтов, как беспилотники, а в скором времени и морские беспилотники", – заявил Клименко.
Также эксперт отметил, что Киев должен привлечь все военные структуры, чтобы избежать таких серьезных неприятностей.
Ранее стало известно, что в воды Черного моря вошло французское разведывательное судно A-759 Dupuy de Lome. По информации одного из интернет-изданий, экипаж совершил попытку радиоатаки комплексов С-400, базирующихся в Крыму. Обозреватель предположил, что таким образом специалисты на судне пытались выявить наиболее уязвимые места российских ЗРК.
Не так давно военно-морской флот США заявил о готовности принять на вооружение радиоэлектронный комплекс от производителя Northrop Grumman. Пентагон уверен, что такой разработкой Штаты могут защитить себя от атак российского флота.
Негативный информационный фон не сможет долго удерживать инвесторов от вложений в российские активы