Специалист советует Незалежной не развязывать радиоэлектронную войну против России

Россия беспрепятственно отключит связь по всей территории Украины в случае внешней агрессии. По словам военного эксперта Андрея Клименко, за минуты РФ оставит Незалежную без мобильной связи и Интернета.

Специалист отметил, что ВСУ должны готовиться к такому варианту и работать над созданием альтернативных сетевых источников.

"Пока мы еще не успели привыкнуть к тому, что радиоэлектронная война является таким же элементом сегодняшних конфликтов, как беспилотники, а в скором времени и морские беспилотники", – заявил Клименко.

Также эксперт отметил, что Киев должен привлечь все военные структуры, чтобы избежать таких серьезных неприятностей.

Ранее стало известно, что в воды Черного моря вошло французское разведывательное судно A-759 Dupuy de Lome. По информации одного из интернет-изданий, экипаж совершил попытку радиоатаки комплексов С-400, базирующихся в Крыму. Обозреватель предположил, что таким образом специалисты на судне пытались выявить наиболее уязвимые места российских ЗРК.

Не так давно военно-морской флот США заявил о готовности принять на вооружение радиоэлектронный комплекс от производителя Northrop Grumman. Пентагон уверен, что такой разработкой Штаты могут защитить себя от атак российского флота.