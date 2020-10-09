"Циркон" доказал господство России в океане - эксперт

"Циркон" доказал господство России в океане - эксперт
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Разработка не имеет мировых аналогов, считает бывший военнослужащий

Гиперзвуковая ракета "Циркон" доказала превосходство российской армии в воде – разработка обладает невероятным радиусом действия может достать до многих кораблей. Такое заявление сделал военный эксперт, отставной капитан I ранга Василий Дандыкин, прокомментировавший испытания "Циркона", прошедшие 7 октября.

По словам специалиста, "Циркон" обладает весьма серьезными возможностями – скорость достигает до 10 тыс. км в час, а дальность полета составляет до тысячи километров. В настоящее время ракета не имеет ни одного аналога. И противодействие со стороны вражеских ПРО и ПВО невозможно.

Дандыкин добавил, что главное преимущество "Циркона" заключается в возможности использования ракеты против авиации противника, в независимости от его дислокации, сообщает "Царьград".

Эксперт отметил, что в годы существования Советского союза противник нередко провоцировал у госграниц Москву – то же самое продолжается и по сей день.

Ранее сообщалось, что Минобороны провело успешные испытания "Циркона". За считанные минуты ракета смогла преодолеть отметку в 450 километров и поразить заданную цель. Соответствующая видеозапись была опубликована в Сети.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Укрепление рубля: эксперт объявил курс валют на конец октября и начало 2021 года

Негативный информационный фон не сможет долго удерживать инвесторов от вложений в российские активы

"Северный поток - 2" увеличит вдвое объемы российского газа в Европе из-за COVID-19 - СМИ

Американский обозреватель уверен, что проект останется несокрушимым даже под самым сильным давлением

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей