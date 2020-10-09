Разработка не имеет мировых аналогов, считает бывший военнослужащий

Гиперзвуковая ракета "Циркон" доказала превосходство российской армии в воде – разработка обладает невероятным радиусом действия может достать до многих кораблей. Такое заявление сделал военный эксперт, отставной капитан I ранга Василий Дандыкин, прокомментировавший испытания "Циркона", прошедшие 7 октября.

По словам специалиста, "Циркон" обладает весьма серьезными возможностями – скорость достигает до 10 тыс. км в час, а дальность полета составляет до тысячи километров. В настоящее время ракета не имеет ни одного аналога. И противодействие со стороны вражеских ПРО и ПВО невозможно.

Дандыкин добавил, что главное преимущество "Циркона" заключается в возможности использования ракеты против авиации противника, в независимости от его дислокации, сообщает "Царьград".

Эксперт отметил, что в годы существования Советского союза противник нередко провоцировал у госграниц Москву – то же самое продолжается и по сей день.

Ранее сообщалось, что Минобороны провело успешные испытания "Циркона". За считанные минуты ракета смогла преодолеть отметку в 450 километров и поразить заданную цель. Соответствующая видеозапись была опубликована в Сети.