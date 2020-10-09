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Американские военные оказались в центре скандала. Эсминец "Джон Маккейн" попал в территориальные воды Китая у архипелага Сиша, чем вызвал недовольство Поднебесной. Старший полковник Чжан Наньдун обвинил США в нарушении границы.
Пресс-служба Народно-освободительной армии Китая распространила официальное заявление. Китай ждет, что американские военные срочно покинут эту водную территорию.
Наньдун также отметил, что США не в первый раз заходят в Южно-Китайское море – область, которую в Китае считают своей. Корабли же используются для устрашения. По его словам, подобные действия – это провокации и демонстрация гегемонии.
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