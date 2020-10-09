Запад наступает: десятки F-35 появятся на рубежах России

Запад наступает: десятки F-35 появятся на рубежах России
Фото: T. T. Parish/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В США заявили, что военный баланс в регионе не изменится

Госдеп США одобрил продажу многоцелевых истребителей F-35 финляндскому правительству с ракетами класса "воздух-воздух" и "воздух-земля". Общая сумма сделки составила 27,2 миллиарда долларов.

Согласно приведенным данным, Хельсинки получит по договору со Штатами 64 истребителя F-35 и около 50 самолетов F/A-18E/F. Госдеп уже известил Конгресс о решении о продаже техники.

В соответствии с законом у Конгресса имеется тридцать дней на изучение достигнутых соглашений с правом их блокирования.

На сайте Агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны, подведомственного Госдепу, указывается, что благодаря сделке Финляндия получит возможность повысить свой оборонный потенциал и таким образом сможет "сдержать агрессию в регионе".

"Предлагаемая продажа заменит уходящие на пенсию F / A-18 Финляндии и повысит ее возможности самообороны класса "воздух-воздух" и "воздух-земля". Финляндии не составит труда принять эти самолеты в свои вооруженные силы. Также оборудование оставит неизменным действующий военный баланс в регионе", – сообщается на сайте агентства.

Ранее сообщалось, что Штаты убедили купить F-35 у Швейцарии, которая традиционно занимала нейтральную позицию и остерегалась любых конфликтов.

Егор МАЛКОВ

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