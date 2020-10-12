США создали секретный новый истребитель для замены F-22 Raptor

США создали секретный новый истребитель для замены F-22 Raptor
Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Грозу современной авиации невозможно обнаружить во время боя, предупреждает обозреватель

Американские ВВС заявили в сентябре о том, что смогли лишь за год создать и получить опытный образец нового истребителя, который уже прошел испытания. Как утверждает Popular Mechanics, разработка в итоге должна заменить F-22 "Раптор".

Согласно приведенным данным, недавний отчет Конгресса описывает программу в сжатом формате: самолет не обнаружить в зоне боевых действий, так как он, вероятнее всего, имеет "антирадар-невидимку" нового поколения. Еще одно из ключевых преимуществ – снижение инфракрасной сигнатуры машины. На многих военных самолетах сейчас используется инфракрасный датчик для обнаружения вражеских бортов, и такая разработка была бы весьма кстати против российской Р-73, которая с высокой точностью поражает истребители с помощью инфракрасного наведения.

Обозреватель утверждает, что Штаты разрабатывают новую ракету класса "воздух-воздух" для пятого поколения – таким будет ответ Вашингтона на Су-57.

Такое судно, отмечает издание, подошло бы для совершения маневров на рубежах России и Китая. Современные требования к стратегической авиации достаточно высоки: большая грузоподъемность, позволяющая нести большое количество оружия и топлива, не должна влиять на скоростные параметры истребителей и его радиолокационную заметность, пишет Popular Mechanics.

Ранее сообщалось, что "секретный истребитель" шестого поколения мог пройти сотни летных часов во время "цифровых испытаний", и лишь после этого приступил к реальным полетам. Речь идет о тщательно проверенном "электронном самолете".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Лукашенко провел утро в СИЗО КГБ

Президент Республики оказался в компании оппозиционеров

Тихановскую обматерили за приглашение Путина на переговоры по Белоруссии

Стороннику украинского Майдана кажется, что наш президент посягает на суверенитет Республики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей