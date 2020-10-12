Грозу современной авиации невозможно обнаружить во время боя, предупреждает обозреватель

Американские ВВС заявили в сентябре о том, что смогли лишь за год создать и получить опытный образец нового истребителя, который уже прошел испытания. Как утверждает Popular Mechanics, разработка в итоге должна заменить F-22 "Раптор".

Согласно приведенным данным, недавний отчет Конгресса описывает программу в сжатом формате: самолет не обнаружить в зоне боевых действий, так как он, вероятнее всего, имеет "антирадар-невидимку" нового поколения. Еще одно из ключевых преимуществ – снижение инфракрасной сигнатуры машины. На многих военных самолетах сейчас используется инфракрасный датчик для обнаружения вражеских бортов, и такая разработка была бы весьма кстати против российской Р-73, которая с высокой точностью поражает истребители с помощью инфракрасного наведения.

Обозреватель утверждает, что Штаты разрабатывают новую ракету класса "воздух-воздух" для пятого поколения – таким будет ответ Вашингтона на Су-57.

Такое судно, отмечает издание, подошло бы для совершения маневров на рубежах России и Китая. Современные требования к стратегической авиации достаточно высоки: большая грузоподъемность, позволяющая нести большое количество оружия и топлива, не должна влиять на скоростные параметры истребителей и его радиолокационную заметность, пишет Popular Mechanics.

Ранее сообщалось, что "секретный истребитель" шестого поколения мог пройти сотни летных часов во время "цифровых испытаний", и лишь после этого приступил к реальным полетам. Речь идет о тщательно проверенном "электронном самолете".