Эксперты заподозрили Москву в передаче Пхеньяну современных военных технологий

На вооружении Северной Кореи появился ракетный комплекс большой дальности класса "земля-воздух", очень напоминающий российский комплекс ПВО С-400. Впервые его показали на военном параде в честь 75-летия КНДР 10 октября. Название и технические характеристики новинки неизвестны, но эксперты уже окрестили ее самым значительным приобретением армии Пхеньяна со времен парада 2018 года.

До сих пор за воздушную оборону КНДР отвечали российские С-300, приобретенные около 20 лет назад, и собственная разработка Пхеньяна Pyongae-5, которая официально была представлена на параде в 2018 году.

Небольшие мобильные пусковые установки Pyongae-5 имеют по две ракеты с дальностью поражения около 160-180 км, пишет MilitaryWatch. Показанные в минувший выходной установки ПВО, очень похожие на российские С-400 "Триумф", имеют более мощные пусковые установки по четыре ракеты каждая.

Власти КНДР не акцентировали на новинке внимание, не сообщили ее название и характеристики. Но эксперты обратили внимание, что вместе с ракетными установками были продемонстрированы мобильные радиолокационные системы.

Аналитики издания затруднились сказать, использует ли новая система северокорейской ПВО несколько сетевых радаров с различными частотами, как это делает С-400 для обнаружения малозаметных целей, или же у нее более простой принцип действия, как, например, у американской Patriot.

Однако они предположили, что дальность действия северокорейской "С-400" составляет не меньше 250 км, и отметили, что прогресс в оборонном секторе КНДР стал возможен благодаря передаче военных технологий из России.

Ранее Пхеньян показал свою версию "Искандеров".