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Министерство обороны Армении распространило в Сети видеозапись с падением самолета Ан-2. Об этом стало известно сегодня, 12 октября.
На опубликованных кадрах видно, что сбитый самолет обрушивается на землю и взрывается.
Как отмечает Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти", силы Азербайджана используют такие самолеты в качестве беспилотников. Ереван заявляет, что в Нагорном Карабахе не наблюдается полноценного прекращения огня, так как противник не выполняет соответствующих обязательств.
В военном ведомстве Азербайджана, в свою очередь, сообщали об уничтожении армянского беспилотника, который был сбит во время обстрела армянскими силами в Мингячевире, где находится крупная теплоэлектроцентраль, сообщает РИА "Новости".
Ранее в Баку заявляли, что во время боевых действий на территории Нагорного Карабаха Ереван потерял более 200 танков и артиллерии, а также более сотни военных автомобилей и 60 ЗРК.
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