Самолет уничтожили силами ПВО

Минобороны Армении сообщило, что армия Нагорного Карабаха сбила азербайджанский штурмовик Су-25.

Об этом пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила в "Фейсбук", отметив, что Азербайджан применяет штурмовики под прикрытием турецких F-16.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что в зоне конфликта не полностью соблюдает перемирие, передает RT. Об этом он сообщил во время переговоров с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном.

При этом в Баку утверждают, что для урегулирования конфликта необходимо участие Анкары. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его мнению, нынешний состав Минской группы ОБСЕ не способен продвинуться в переговорном процессе. Он обвинил Армению в нарушении мирного соглашения, которое было достигнуто ранее.

До этого Алиев заявил, что Ереван должен быть благодарен президенту России Владимиру Путину.