Курс рубля
- Рубль опускают спекулянты из США - экономист
- Евро вырос до 92 рублей впервые за много лет
- Дело не в пандемии: финансист объяснил падение курса рубля
Минобороны Армении сообщило, что армия Нагорного Карабаха сбила азербайджанский штурмовик Су-25.
Об этом пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила в "Фейсбук", отметив, что Азербайджан применяет штурмовики под прикрытием турецких F-16.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что в зоне конфликта не полностью соблюдает перемирие, передает RT. Об этом он сообщил во время переговоров с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном.
При этом в Баку утверждают, что для урегулирования конфликта необходимо участие Анкары. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его мнению, нынешний состав Минской группы ОБСЕ не способен продвинуться в переговорном процессе. Он обвинил Армению в нарушении мирного соглашения, которое было достигнуто ранее.
До этого Алиев заявил, что Ереван должен быть благодарен президенту России Владимиру Путину.
Россия не понесет серьезные потери из-за приостановки строительства газопровода
На этот раз ограничения могут быть более избирательными, чем в первый "карантин"