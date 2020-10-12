Армия Нагорного Карабаха сбила Су-25 Азербайджана

Армия Нагорного Карабаха сбила Су-25 Азербайджана
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Минобороны Армении сообщило, что армия Нагорного Карабаха сбила азербайджанский штурмовик Су-25.

Об этом пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила в "Фейсбук", отметив, что Азербайджан применяет штурмовики под прикрытием турецких F-16. 

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что в зоне конфликта не полностью соблюдает перемирие, передает RT. Об этом он сообщил во время переговоров с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном. 

При этом в Баку утверждают, что для урегулирования конфликта необходимо участие Анкары. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его мнению, нынешний состав  Минской группы ОБСЕ не способен продвинуться в переговорном процессе. Он обвинил Армению в нарушении мирного соглашения, которое было достигнуто ранее. 

До этого Алиев заявил, что Ереван должен быть благодарен президенту России Владимиру Путину. 

Полина ИВАНОВА

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