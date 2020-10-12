Провокации Вашингтона могут получить смертельную развязку

Игры США в "курицу, несущую ядерные яйца" не доведут до добра. Об этом предупредил американский эксперт Майкл Клэр. Он обратил внимание, что США все чаще посылают ядерные бомбардировщики к границам России и Китая, опасно провоцируя их.

Так, 21 августа 6 бомбардировщиков B-52H Stratofortress прилетели на британскую авиабазу Фэрфорд, откуда в течение нескольких недель устраивали показательные полеты вблизи российской территории и рядом с границами союзника РФ Белоруссии. И хотя о наличии вооружений на борту не сообщалось, известно, что каждый Б-52H мог нести по 8 ядерных бомб.

"Иными словами, эти шесть самолетов могли испепелить большую часть западной части России, включая Москву и Санкт-Петербург",

– приводит издание AntiWar мнение эксперта.

Другой пример: американские военные во время учений использовали нашивки, на которых несущий ядерные боеголовки беспилотник наложен на карту Китая.

"Ради всего святого, что они делают?" – задается вопросом американский военный эксперт. Он отмечает, что такие игры с огнем не доведут до добра. США привыкли запугивать оружием другие страны, но Россия – не та держава, которая испугается чужого военного потенциала. А подобные провокационные полеты чреваты случайной ошибкой со смертельным исходом, или Россия просто решит сбить бомбардировщик, подлетевший близко к ее территории.

"Что произойдет, если ядерный бомбардировщик, вооруженный современными ракетами, будет сбит? – задается вопросом автор. – Посылать ядерные Б-52 на имитацию бомбардировок китайских и российских военных объектов - это просто безумие", – подчеркивает издание.

Ранее стало известно, что авиация США и НАТО начала чаще приближаться к границам РФ в районе Кавказа и Черного моря. Чтобы отогнать неприятеля на безопасное расстояние в воздухе, в небо регулярно поднимаются самолеты ВВС РФ. На море российские военные решили действовать более радикально.