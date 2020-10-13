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Американская армия разрабатывает новейшие алгоритмы ведения войны против России и Китая. США используют свой космический потенциал, чтобы повысить точность нанесения ударов по позиции противника. Так, в ВС Соединенных Штатов активно разрабатывается Project Convergence, призванный объединить передовые разработки на поле боя и увеличить их функционал для способности нанесения ударов по целям вне зоны прямой видимости.
Как отмечает источник, на протяжении шести недель американские военнослужащие отрабатывали на полигоне в Юме всевозможные сценарии с применением систем вооружения и датчиков, а также искусственного интеллекта для определения угрозы и наведения цели.
Проект основан на трех ключевых технологиях. Прежде всего, это спутники, способные делать высококачественные детальные снимки на поле боевых действий. Второе – наземная станция с системой ИИ, где полученные спутником изображения будут обрабатываться и превращаться в данные для наведения на цель. И последнее – тактические спутники связи, принимающие и обрабатывающие полученные данные, которые затем распределяются по всей стране в системы вооружения.
Как отмечает C4ISRNET, современная армия стремится к использованию передовых возможностей – космос может использоваться не только в качестве стратегических целей, но и тактических маневров, которые позволят изменить ситуацию на поле боя.
Ранее сообщалось, что США намерены увеличить свой военный флот до 530 военных судов.
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