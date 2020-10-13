В Киеве считают, что "оккупант" не имеет права устраивать срочную службу в регионе

Воинский призыв России в Крыму является "военным преступлением", которое якобы противоречит нормам международного гуманитарного права. Соответствующее заявление сделал сегодня, 13 октября, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.

Министр иностранных дел заявил, что власти Крыма решили устроить 14 октября, в День защитника Незалежной, отправку с призывного пункта в Севастополе срочников в Черноморский флот и части ЮВО.

По словам Кулебы, именно части ЮВО используются для "агрессии" против Незалежной, а призыв в Крыму является "нарушением" одного из положений Женевской конвенции. Россия, заявил глава украинского МИД, уже в 12-й раз совершает военной преступление, связанное с незаконным воинским призывом.

Кулеба добавил, что вопрос с Крымом является закрытым лишь для "жителей Кремля", в то время как для остального мира и Незалежной все еще остается в мировой повестке, сообщает "Интерфакс-Украина".

Ранее заместитель главы украинского МИД Эмине Джеппар заявила, что Киев намерен пригласить Россию на международную платформу, посвященную "деоккупации Крыма от РФ". Сам Кулеба сообщал, что Киев пригласил к участию Варшаву. Программа предполагает экономическое и инвестиционное объединение Украины, Польши и Литвы.