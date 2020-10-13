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Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) испытывают американскую военную авиацию на прочность в Сирии. Об этом стало известно журналистам от информированных источников.
В последние месяцы американские беспилотники то и дело "ломаются". Источники портала "Русская весна" полагают, что все дело в том, что в провинции Эль-Хасака появился современный российский комплекс РЭБ, у которого есть малые и средние беспилотники.
Якобы это было сделано после того, как в ходе происшествия с дронами-камикадзе террористов летом этого года пострадал российский военнослужащий.
Как утверждает издание, РЭБ мешает и авиации США. Так, в начале этой осени ударный вертолет AH-64 Apache неожиданно начал терять высоту – все системы резко перестали нормально работать. Воздушное судно едва удалось спасти. При этом американцы, которые сопровождали вертолет, собирались перехватить российских военных, но у них ничего не получилось из-за этого происшествия.
Ранее российский БТР протаранил в Сирии американский за попытку подрезать.
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