В Кремле не переживают из-за бряцанья оружием со стороны Вашингтона

Полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал, чем обернется для США наращивание военной угрозы в отношении России. Американцы могут не сомневаться, что у нашей страны есть, чем ответить на размещение вооружения на стратегически опасном для РФ расстоянии. Так, американцы грозятся к 2023 г. создать новую ракету средней дальности. По словам Литовкина, Кремль готов к такому развитию событий.

Военный эксперт напомнил слова российского главнокомандующего – появление неподалеку от наших границ американских ракет неминуемо приведет к тому, что мы "тут же разместим на земле свои боеголовки".

В арсенале военных сил России есть такое мощное вооружение, как крылатые ракеты "Калибр", гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон", авиационный ракетный комплекс "Кинжал" и другие возможности. Так что никаких опасений по поводу угроз со стороны Вашингтона нет. Москва сможет дать достойный ответ на любую агрессию, отметил эксперт в интервью "ПолитРоссия".

Кстати, в день рождения российского лидера Владимира Путина, 7 октября, спецы из Минобороны показали запуск "Циркона". Ракета разогналась до скорости 8 Махов и поразила цель на расстоянии 450 километров в Баренцевом море.