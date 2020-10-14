Сирийские боевики "бежали" после ожесточенных боев в Карабахе

Сирийские боевики "бежали" после ожесточенных боев в Карабахе
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Потери Анкары в регионе растут, заявляет СМИ

Несколько сотен связанных с Анкарой боевиков, воюющих в Сирии, были переброшены в зону боевых действий в Нагорном Карабахе, заявляет The Wall Street Journal. Как отмечает источник, вооруженные ячейки, состоящие в союзнических отношениях с Турцией, принимают участие в военном конфликте между азербайджанской и армянской сторонами.

Отмечается, что еще в июле в отрядах сирийских радикалов стали распространятся данные о том, что Анкара занимается вербовкой отрядов для их привлечения к военным действиям. В сентябре начались первые переброски в Карабах из САР группами по несколько десятков человек. Как утверждает СМИ, некоторые боевики уже успели вернуться, боясь за свою жизнь.

Один из боевиков сообщил, что зарплата сирийских радикалов в Карабахе составляет около двух тыс. долларов ежемесячно. Другой же из источников заявляет о растущих потерях среди аффилированного с Турцией контингента.

Также WSJ утверждает, что Турция устроила в Азербайджане двухнедельные военные учения, предоставив Баку военные беспилотники.

Анкара же отрицает привлечение иностранного контингента к военным действиям в Карабахе. Азербайджанская сторона также утверждает, что в военном конфликте в регионе отсутствуют сторонние силы.

Ранее глава турецкого парламента Мустафа Шентоп заявил, что Анкара рассматривает вариант отправки своего контингента в Азербайджан.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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это деза, гордые "ОРЛЫ АРМЕНИИ" только врать умеют хорошо
Андрей
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турки в каждой заднице затычки.
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