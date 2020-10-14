Вашингтон определил ключевую задачу для новейшего судна

Американская армия сумела задействовать многофункциональный истребитель F-35 для своих разработок по Project Convergence, работа над которым проходит на военном полигоне Юма в Аризоне. Самолет может не только получать информацию о вражеских целях со спутников, но и передавать их на наземные станции.

Во время военных учений в Юме армия США пыталась применить все передовые разработки, включая спутники, для отработки ударов по объектам вероятного противника, в частности, России. Благодаря F-35B Штаты смогли сократить время от обнаружения цели до нанесения удара с 20 минут до 20 секунд. С помощью датчиков и радаров судна удалось синхронизировать полученную информацию между несколькими платформами, которые имеют разную подведомственность.

Как отмечает C4ISNET, сначала датчики спутника на орбите отсканировали на смоделированном поле боя данные, затем передали их на наземную станцию. После этого изображения пропустили через систему искусственного интеллекта Prometheus, созданную для обнаружения угроз и прицеливания по ним. Данные направили на испытательный полигон Юма по тактической спутниковой связи. После чего информация была передана F-35B по тактическому каналу передачи данных Link 16.

Авторы утверждают, что информация об объекте фиксируется в бортовой системе самолета, благодаря чему пилот оперативно реагирует на возникшую угрозу.

Ранее стало известно, что США решили продать Финляндии несколько десятков F-35. Сумма сделки превысила 27 млрд долларов.