Это было сделано "ради безопасности населения"

Сергей Шойгу призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе строго соблюдать все договоренности, которые были достигнуты в ходе переговоров в Москве.

С такой просьбой он выступил во время телефонного разговора с министрами оборонных ведомств Армении Давидом Тонояном и Азербайджана Закиром Гасановым, пишет РИА "Новости".

Однако сразу же после этого появилась информация, что Азербайджан нанес "упреждающий" удар по военной технике в приграничных районах Армении. Сделали это якобы для безопасности населения.

Армянская сторона заявила, что после инцидента оставляет за собой право нанести военный удар по любому военному объекту на территории Азербайджана. Также она заявила, что с помощью ПВО уничтожила азербайджанский штурмовик Су-25 на северо-восточном направлении линии соприкосновения.

Для участия в военном конфликте Турция, по данным СМИ, перебросила на сторону Азербайджана сирийских наемников. Однако после ожесточенных боев в регионе часть из них решила бежать.