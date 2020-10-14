Норвегия ищет способ защититься без НАТО

Успешные испытания российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" показали, что у противников Москвы не будет времени на подготовку отпора в случае атаки. Поэтому коллективные оборонные объединения типа НАТО становятся неэффективными.

Испытания "Циркона" встревожили Норвегию. Ее эксперты подтвердили, что Россия получила возможность за короткое время поразить как норвежские корабли, так и флот союзников. При этом имеющаяся у них система обороны бессильна.

"Есть риск, что Норвегия окажется в критической ситуации, когда времени на реагирование практически не будет. В этом случае нет никакой пользы от НАТО. Ведь для решения, приходить ли альянсу на помощь Норвегии, потребуются длительные консультации и консенсус",

– приводит TV 2 мнение эксперта Института обороны Турмуда Хейера. По его мнению, гораздо более эффективны двусторонние договоры. В первую очередь предлагается развивать военное сотрудничество с США, Великобританией, Германией, Нидерландами, Францией.

Издание отмечает, что сейчас в Осло готовятся на одобрение местного парламента документы по дополнительному военному соглашению США, а также по предоставлению Пентагону оперативных баз в Норвегии. А на март 2021 г. на приграничной с Россией территории запланированы крупные совместные учения Joint Viking с участием 10 тысяч норвежских и американских военнослужащих.

Минобороны РФ продемонстрировало запуск "Циркона" 7 октября. Ракета развила скорость в 8 Махов и за считанные минуты поразила цель на расстоянии 450 км.