В операции задействовано несколько европейских государств

Воздушные силы ФРГ проводят с коллегами из НАТО военные учения по защите Альянса с помощью ядерных бомб. Как утверждает Bild, секретная подготовка под названием "Стойкий полдень" началась уже на этой неделе с применением истребителей, на борту которых можно размещать американскую водородную бомбу B51.

Согласно приведенным данным, ядерные заряды хранятся на территории федеральной земли Рейналд-Пфальц на юго-западе ФРГ. Также припасы с B51 имеются в хранилищах на территории Италии, Бельгии, Турции и Нидерландов.

Предполагается, что при чрезвычайной ситуации НАТО сможет оперативно сбросить бомбы для уничтожения военных сил противника. В "Стойком полудне" задействованы ВВС Бельгии и Италии. В ходе учений отрабатываются варианты безопасной транспортировки водородных бомб из хранилищ под землей до борта самолета с их дальнейшей установкой.

Как пишет Bild, в настоящее время одним из элементов мировой геополитики, как и во второй половине прошлого века, является вооруженная гонка. Штаты уже занимаются разработкой очередной подвижной системы средней дальности, незаконной во время действия Договора о РСМД.

Ранее болгарское издание "Дума" заявило, что из-за обострения отношений между Москвой и Вашингтоном, а также выходом последнего из ДРСМД, восточноевропейские государства оказались под угрозой, так как стали играть роль "прифронтовой территории".