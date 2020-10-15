Пентагон уже выбрал носитель для своего стратегического оружия

Американские ВВС заявили, что скорость боеголовки ракеты быстрого реагирования AGM-183A ARRW ("Стрела") составит в среднем от 8 до 9,6 тысяч км в час. В таком случае поражение цели на расстоянии полутора тысячи километров займет примерно 10-12 минут, сообщает The Drive.

По словам генерал-майора американских ВВС Эндрю Гебара, речь идет о первом гиперзвуковом оружии в арсенале Пентагона. "Стрелы" будут размещены на борту стратегического американского бомбардировщика B-52H. Планируется разместить всего четыре заряда на судне.

Пентагон намерен создать минимум восемь прототипов, часть из которых планируется использовать для развертывания в самое ближайшее время. Оружие выйдет на начальную боеготовность уже в 2022 году.

Тем не менее, утверждает источник, программа уже отстает от графика – расходы повысились практически на 40%, и в Счетной палате Конгресса сообщили о возможных задержках в дальнейшем.

Благодаря ARRW американские ВС смогут ускорить нанесение ударов дальнего действия по объектам стратегической важности. Ракета способна совершать маневры во время полета, что существенно усложняет положение ПВО противника, сообщает The Drive.

Ранее сообщалось, что ARRW имеет максимально обтекаемую форму. Американские инженеры разработали сложную конструкцию, которая позволит свести к минимуму нагрев ее поверхности.