Флот противника больше не защищен

Долгое время Россия отставала в военном отношении от ведущих стран из-за отсутствия у нее авианосцев. Но теперь проблема решена. Авианосцев у нее не прибавилось, но зато появилось оружие, способное нейтрализовать авианесущий флот противника, – гиперзвуковая ракета "Циркон".

Локальные конфликты последних десятилетий показали эффективность авианосцев. Поэтому, несмотря на долгий срок строительства подобных кораблей, их стоимость по 13-14 млн долларов каждый и сложность в обслуживании, ВМС США получили 11 атомных авианосцев. Военные Китая обладают двумя и заказали еще несколько. У России же есть только "Адмирал Кузнецов", да и тот сейчас на ремонте, отмечает американское издание Eurasia Review.

Однако появление у РФ гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" меняет расстановку сил.

"Дальность действия этой ракеты может достигать 1000 км. Лишь этот фактор существенно ограничивает возможности потенциального противника",

– приводит "ПолитРоссия" выдержку из статьи. Если раньше считалось, что корабли ВМФ РФ не смогут подойти достаточно близко для удара по врагу, то теперь "Циркон" снимает эту проблему. А учитывая скорость в 8 Махов, никто в мире не имеет средств, чтобы защитить свои объекты от удара.

Минобороны РФ показало запуск ракеты "Циркон" 7 октября. Видеокадры вызвали волнение в мире. Жители Японии призвали свое правительство нанести упреждающий удар по России, пока она не направила свое оружие на Токио. А Норвегию это подтолкнуло к расширению военного сотрудничества не с НАТО, а с США.