Россия с помощью "Циркона" решила проблему с авианосцами

Россия с помощью "Циркона" решила проблему с авианосцами
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Флот противника больше не защищен

Долгое время Россия отставала в военном отношении от ведущих стран из-за отсутствия у нее авианосцев. Но теперь проблема решена. Авианосцев у нее не прибавилось, но зато появилось оружие, способное нейтрализовать авианесущий флот противника, – гиперзвуковая ракета "Циркон".

Локальные конфликты последних десятилетий показали эффективность авианосцев. Поэтому, несмотря на долгий срок строительства подобных кораблей, их стоимость по 13-14 млн долларов каждый и сложность в обслуживании, ВМС США получили 11 атомных авианосцев. Военные Китая обладают двумя и заказали еще несколько. У России же есть только "Адмирал Кузнецов", да и тот сейчас на ремонте, отмечает американское издание Eurasia Review.

Однако появление у РФ гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" меняет расстановку сил.

"Дальность действия этой ракеты может достигать 1000 км. Лишь этот фактор существенно ограничивает возможности потенциального противника",

приводит "ПолитРоссия" выдержку из статьи. Если раньше считалось, что корабли ВМФ РФ не смогут подойти достаточно близко для удара по врагу, то теперь "Циркон" снимает эту проблему. А учитывая скорость в 8 Махов, никто в мире не имеет средств, чтобы защитить свои объекты от удара.

Минобороны РФ показало запуск ракеты "Циркон" 7 октября. Видеокадры вызвали волнение в мире. Жители Японии призвали свое правительство нанести упреждающий удар по России, пока она не направила свое оружие на Токио. А Норвегию это подтолкнуло к расширению военного сотрудничества не с НАТО, а с США.

Николай ВИКТОРОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Николай ВИКТОРОВ, учи матчасть!!! Американские авианосцы последней серии стоят не 13-14 миллионов долларов, а 13-14 миллиардов долларов!!!
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