Тела уже успели передать родственникам, передает источник

52 наемника из Сирии погибли в ходе боев на территории Нагорного Карабаха. Как утверждает издание, они были заранее привлечены к военным действиям в регионе турецкой стороной для оказания помощи Азербайджану.

В начале текущего месяца тела погибших передали их семьям на границе Турции и Сирии. Привлечение иностранного контингента чревато вступлением в боевые действия внешних сил, сообщает The Washington Post.

Как отмечает источник, родственники двоих погибших наемников сообщили, что боевики были направлены в Азербайджан из южной части Турции за обещание ежемесячного оклада.

В начале октября РФ, Армения и Азербайджан устроили переговоры, по итогам которых было решено прекратить военные действия в регионе. Тем не менее, договоренности были нарушены на первый день их вступления в действие, передает телеканал "360".

Ранее сенатор Сергей Цеков заявил, что в Карабах могут направить российских миротворцев для соблюдения режима прекращения огня.