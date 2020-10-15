Обозреватель уверен, что Минобороны превращает самолет в американский аналог

Россия намерена превратить истребители-бомбардировщики поколения 4++ Су-34 в аналог американских F-22 Raptors, пишет издание The Eurasian Times. Как утверждает источник, пилоты проводят подготовку по ведению воздушного боя на большой высоте со сверхзвуковой скоростью.

Обозреватель считает, что такие операции дадут российским ВКС преимущество над противником, так как теперь истребитель может выполнять боевые задачи в одиночку, без другого самолета.

Как пишет СМИ, не так давно ВКС России провели учения с Су-34, который достигнул 15-километровой высоты на нижнем слое стратосферы и отработал в ходе учений удары по противнику на сверхзвуковой скорости. Экипаж также отработал перехват и нейтрализацию вражеской цели без связи с наземным ПВО.

Судно может задействовать на такой высоте ракеты "воздух-воздух", обладая при этом достаточной маневренностью для высшего пилотажа и ведения воздушного боя. По этой причине, пишет Eurasian Times, Минобороны сможет сделать из Су-34 судно, не уступающее американскому F-22.

Ранее Минобороны распространило в Сети видео на котором Су-34 отрабатывает удары по противнику с применением боеприпасов П-50Т. Учения прошли на аэродроме Шагол в Челябинской области.