"Все ракеты сразу по Штатам": эксперт предрек ответ России в случае ядерной войны

"Все ракеты сразу по Штатам": эксперт предрек ответ России в случае ядерной войны
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Специалист напомнил о российском вооружении, которое может превратить целую страну в радиоактивную пустыню

Недавно в прессе появились сообщения о тайных американо-немецких учениях по отработке боевых действий с привлечением ядерных боеголовок. Военный эксперт Константин Сивков заявил, что для Берлина решение о проведении подобных маневров – самоубийственный шаг. Да и с Вашингтоном в случае агрессии в сторону России никто церемониться не будет.

По мнению доктора военных наук, если немецкая сторона действительно решилась на такой шаг, и учения на самом деле были проведены, то напрашивается один вывод: ФРГ управляют "не совсем психически здоровые люди".

Сивков напомнил, что в арсенале России есть подлодка "Кальмар 4", ракеты которой могут в одночасье стереть с лица земли Германию в случае агрессии в сторону РФ.

Эксперт также предположил, что в планах Вашингтона – развязать ядерный конфликт на землях другого государства. Однако такая хитрость не сработает. Если США пойдет на подобный шаг, "мы церемониться не будем – выпустим все ракеты сразу по Штатам полным бортом", заявил в интервью НСН военный специалист.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о деталях подготовки к ядерной войне, которую проводят ВВС Германии вместе с НАТО .

Ольга ФЕДОРОВА

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