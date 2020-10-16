В ведомстве заявили, что смогли объединить усилия военной авиации с флотом

Гиперзвуковое оружие поступит на вооружение американской армиии к 2023 году. Соответствующее заявление сделал глава Пентагона Марк Эспер во время ежегодного собрания в ходе заседания Ассоциации сухопутных войск Соединенных Штатов.

По его словам, за краткосрочный период американским ВС удалось обозначить "высшие приоритеты" благодаря тому, что армия "безжалостно перенаправила время, деньги и людские ресурсы". Гиперзвуковые разработки, уточнил глава военного ведомства, как раз находятся в первой строчке этого списка.

"В то время как наши конкуренты заняты разработкой оружия дальнего действия для ограничения наших маневров, мы инвестировали в гиперзвуковую технику на протяжении пятилетия для ускорения испытания и развития соответствующих возможностей для истребителей", – заявил Эспер.

Также Эспер указал на то, что воздушные силы США вместе с ВМФ начали в марте совместные испытания гиперзвукового планирующего корпуса.

Глава Пентагона сообщил, что Пентагон занят инвестированием средств для разработки ПВО ближнего действия: благодаря этому арсеналу сухопутные войска смогут рассчитывать на защиту от беспилотников и иных угроз на малой высоте. Вероятнее всего, заявил Эспер, такую систему внедрят в 2023 году в четыре американских батальона в Европе.

Для установления превосходства на суше США разрабатывают многоцелевой бронированный транспортер, который должен заменить М113, используемый американской армией еще со времен Вьетнамской войны, сообщает Defense.gov.

Ранее американские ВС провели учения по взаимодействию с многофункциональным истребителем F-35 с наземными станциями для синхронизации информации о вражеском объекте спутниковых систем.