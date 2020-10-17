Точечный удар по ЗРК был заснят беспилотником

Министерство обороны Азербайджана распространило в Сети видеозапись с уничтожением зенитно-ракетного комплекса С-300 ВС Армении. Как отмечает ведомство, нейтрализация ЗРК противника проводилась в рамках контрнаступательной операции.

В Минобороны Азербайджана утверждают, что в результате удара ракетный комплекс армянской армии был уничтожен беспилотным летательным аппаратом, который и снимал на камеру удары по военной технике противника.

Соответствующее видео было размещено на официальной странице военного ведомства Азербайджана 17 октября. Информация о времени уничтожения и расположении атакованной системы не уточняется.

По информации Телеграм-канала "Военный обозреватель", в момент нанесенного удара зенитная установка армянских сил находилась в боевом положении.

Не так давно Баку опубликовал информацию о потерях со стороны противника за время боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно приведенным данным, потери сил Армении совместно с НКР с 27 сентября составили более 200 танков, около 270 единиц артиллерийской и реактивной систем залпа, более сотни военных автомобилей и 60 ЗРК.

Ранее американское издание The Washington Post заявило, что в ходе боев на территории Нагорного Карабаха погибли более 50 боевиков из Сирии, тела которых уже успели выдать в октябре родственникам на сирийско-турецкой границе.