У РФ есть самое быстрое оружие в мире

У России есть средство, которое охладит воинственный настрой США. И это ракетный комплекс "Авангард". К такому выводу пришли эксперты из Китая.

На днях министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что около Оренбурга будут расположены два "Авангарда". Это заставило китайских специалистов отметить, что РФ стала лидером в области гиперзвукового оружия, пока США лишь говорят о своем намерении возобновить разработку сверхбыстрого оружия.

Однако пока быстрее "Авангарда", который достигает скорости в 20 Махов, в мире ничего нет. Ракетный комплекс способен прорвать противоракетную оборону (ПРО) США.

Специалисты издания Sohu подчеркивают, что Вашингтон не обладает оружием, которое бы смогло перехватить российскую разработку. Эксперты указывают на то, что это российский козырь, который не даст американцам действовать необдуманно.

Как заявили журналисты, со стратегической точки зрения у Москвы появится уверенность в способности противостоять такому серьезному противнику, как Вашингтон, что позволит сдержать пыл США, мечтающих о мировом господстве.

Как пишет издание, то, что около Оренбурга будет развернуто это оружие, – это и мера предосторожности, и сигнал американским коллегам, чтобы те не пересекали красную черту. Ведь у "Авангарда" межконтинентальный размах, а Москве, считают эксперты, хватит смелости нанести удар.

Ранее США показали чертежи своего "Авангарда".