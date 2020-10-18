Баку начал наступление на южном направлении

Накануне Армения и Азербайджан объявили очередное гуманитарное перемирие с 12 ночи 18 октября. Однако к утру обе стороны заявили, что противник нарушил договоренность. А позже Ереван во второй раз сообщил, что Баку не придерживается соглашения.

Об этом говорится на сайте МИД Армении. Как отметили в ведомстве, Баку открыл артиллерийский огонь и начал наступление на юге, чтобы захватить выгодные позиции.

В Армении считают, что Азербайджан показал свою вероломную сущность всему миру таким шагом. Ереван, как отмечается, продолжит принуждать Баку к миру.

Как сообщал Азербайджан, Армения ударила по его силам на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, несмотря на перемирие, уточняет Lenta.ru.