По России и Китаю: США возрождают оружие Второй мировой войны

По России и Китаю: США возрождают оружие Второй мировой войны
Фото: Erich Schmidt/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Современные пушки сделают линкоры вновь востребованными

Армия США может вскоре получить пушку, способную расчищать путь для беспрепятственного продвижения наземных сил по территории противника, не приближаясь к линии обороны. Речь о сверхдальнобойном орудии Strategic Long Range Cannon (SLRC), мощность которого в 50 раз выше современных аналогов. Разработка уже ведется, испытания назначены на 2023 год.

Расчетная дальность SLRC – от 1000 до 1150 морских миль (до 1850 км). Учитывая, что нынешние подобные орудия способны поражать цель на расстоянии 20 миль, SLRC устроит революцию в артиллерийской войне, пишет Popular Mechanics.

Перемещать эту пушку  по земле планируется с помощью тягачей, но еще эффективнее располагать ее на линкорах, которые широко использовались в начале Второй мировой войны. В свое время линкоры проиграли авианосцам, но большой радиус действия новых пушек снова сделает линкоры незаменимыми.

Мощные морские суда типа Montana смогут нести по четыре SLRC, а управляемые ракеты класса "корабль-воздух" позволят линкорам обходиться без сопровождения эсминцев. Кроме того, дальний удар из нейтральных вод позволит США не спрашивать разрешения у союзников, например, Германии или Японии, на размещение ракетных орудий на их территории.

Ограничений по мишеням у SLRC не будет, пишет издание. Один только оснащенный такими орудиями линкор, находящийся в Индийском океане, может держать под прицелом цели в Пакистане, Афганистане, Иране, Йемене, Сомали.

"Из Северного моря "Монтана" могла обстреливать цели на западе России и даже саму Москву, указывается в статье. – Из Тихого океана "Монтана" … могла бы обстреливать Северную Корею и даже Пекин и Шанхай".

Если в 2023 г. испытания пройдут успешно, Пентагон сможет переписать все стратегические планы США, отмечает издание. 

Сообщения о SLRC  появились в "Твиттере" несколько месяцев назад. 

Ранее в США обрадовались провалу советского проекта ядерной гаубицы.

Николай ВИКТОРОВ

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IS
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На дно пустим ваш линкор. Вместе с супер пушкой.
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