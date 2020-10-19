В США потребовали ввести санкции против Турции из-за испытаний С-400

Белый дом напуган появлением российской техники у члена НАТО

Турция может столкнуться с необратимыми последствиями в случае подтверждений испытаний зенитно-ракетных систем С-400 на берегу Черного моря. По словам пресс-секретаря Госдепартамента США Морган Ортагус, такие действия выходят за рамки полномочий Анкары как члена НАТО.

Как отметила официальный представитель военного ведомства, Белый дом уже неоднократно предупреждал о неприемлемости покупки российских ЗРК и выражал "четкие ожидания" отказа Анкары от сделки с Кремлем. По словам Ортагус, в таком случае партнера по НАТО ожидают серьезные последствия, так как подобного рода операции грозят провалом Альянса в сфере безопасности, передает "Голос Америки".

Если же информация о проведении испытаний будет подтверждена, действия Турции будут осуждены, заявила представитель Госдепа.

По словам представителя республиканцев Джима Риша, действия Анкары вредят интересам Альянса и угрожают безопасности многофункциональных истребителей F-35. А демократ Боб Менендес призвал ввести в отношении Турции санкции из-за применения С-400, о чем написал на своей странице в "Твиттер".

Ранее Анкара заявила о проведении военных учений с артиллерийской техникой в провинции Синоп у Черного моря. Как отмечаил в Минобороны, мероприятие должно было пройти с 13 по 16 октября.