Казна Незалежной не справилась с аппетитами ВСУ

Украинские власти провалили закупку хваленых ракетных комплексов "Нептун", которые, по задумке Киева, могут атаковать Крымский мост и добраться вглубь России. Об этом сообщил лидер парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин в кулуарах Верховной рады.

Как утверждает депутат, в казне соборной не нашлось денег на закупку крылатых противокорабельных ракет. По его словам, в нынешних условиях, в которых пребывают украинские ПВО, авиация и флот, единственная возможность обезопасить Черное и Азовское моря "от посягательств России" – это поставки в войска комплексов "Нептун". Он отметил, что они успешно прошли испытания, а отечественные оборонщики, в частности киевское предприятие "Луч", способны их производить.

"Деньги на это были выделены. Но мы можем говорить о том, что программа по "Нептуну" выполнена в этом году не будет", – цитирует "ПолитНавигатор" пана Рахманина.

Депутат напомнил, что в начале 2020-го украинские военачальники говорили о возможности поставок в армию трех дивизионов комплексов уже в следующем году. Таким образом Киев намеревался прикрыть берега Незалежной от кораблей противника, поскольку иных средств для сдерживания РФ у ВСУ просто нет.

"Потом говорили о дивизионе, который якобы будет поставлен на вооружение до конца года. На сегодняшний день в лучшем варианте сможем поставить лишь одну батарею, и то, если это будет делаться впопыхах для того, чтобы мы успели это сделать", – указал нардеп.

А все из-за того, подчеркнул он, что сумма для производства "Нептунов", оказалась в 10 раз меньше, "потому что все необходимые процедуры вовремя не были сделаны".

Напомним, нынешним летом Минобороны Украины похвасталось видео испытаний нового вооружения, которое неоднократно было раскритиковано российскими экспертами. Более того, капитан 1-го ранга запаса Юрий Трифоненков назвал "фальшивкой" обнародованные Киевом видеокартинки.

Украинские же специалисты называют "Нептун" "ракетой-убийцей" Крымского моста. Так, местный эксперт Михаил Гончар утверждал, что наш транспортный объект может быть уничтожен за 36 часов.

