Американская "суперпушка" проиграет российским "Искандерам" - эксперт

Американская "суперпушка" проиграет российским "Искандерам" - эксперт
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Пентагон решил освоить бюджет проектом времен Второй мировой войны

Американская "суперпушка", над созданием которой сейчас трудятся оборонщики США, окажется неэффективным и несовременным оружием. С таким мнение выступил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

Эксперт предположил, что стрелять данное орудие, скорее всего, будет активно-реактивной ракетой. По его словам, само оружие окажется весьма громоздким, а значит, при выстреле его легко можно обнаружить и уничтожить.

"Такого рода "вундерваффе" неэффективно в эпоху, когда уже началось применение автономных систем вооружения", – заявил НСН Прохватилов.

Он считает, что в этой сфере ВПК Штаты отстают от России.

"Все эти проекты, видимо, имеют под собой цель – освоение бюджета, они неэффективны. Были сообщения, что из такого оружия можно из Польши стрелять хоть по Москве. А у нас в Калининграде стоят "Искандеры", которые могут достичь основных столиц европейских стран. То есть наш ответ давно имеется", – подчеркнул эксперт.

Ранее издание Popular Mechanics вышло со статьей, в которой говорится, что Пентагон намерен принять на вооружение стратегическую сверхдальнобойную пушку Strategic Long Range Cannon (SLRC). Кроме того, американские оружейники хотят возродить класс кораблей, аналогичный так и не построенным в годы Второй мировой войны линкорам типа "Монтана".

SLRC на таком корабле будет "способна обстреливать Москву" из акватории Северного моря, пишет издание.

Накануне президент США Дональд Трамп, выступая в ходе предвыборной кампании в штате Висконсин, сообщил американским избирателям о наличии в стране "самого сильного оружия", которому якобы завидуют Россия, Китай и КНДР, а также и все другие государства мира. До сих пор это оружие нынешний хозяин Белого дома называл "супер-пупер" ракетой.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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