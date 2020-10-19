Обозреватель заявил о важности "воина Холодной войны" для ВМФ России

Российская противокорабельная батарея "Утес", стоящая на охране Крыма, показывают "важность ветерана" для российской армии в Крыму. По словам журналистов издания The Drive, советские разработки все еще имеют вес для Черноморского флота.

СМИ обратило внимание на недавно прошедшие учения "Кавказ-2020", в ходе которых с "Утеса" была выпущена противокорабельная ракета 3М44 "Прогресс", перехваченную позднее военным фригатом на расстоянии нескольких километров.

Как отмечает обозреватель, Утес является преемником советской "Сопки" – системы, разработанной еще в 1950-х годах. Комплекс представляет собой сложную систему с многочисленными командными пунктами и ракетным хранилищем, а также мастерскими для дозаправки ракет, которые перемещались благодаря специальным модулям.

"Утес" ввели в эксплуатацию в 1973 году – новая система позволяла идентифицировать вражеские цели. Советские специалисты разработали ракету Р-35В, которую заправляли под землей жидким топливом и вставляли в боевую установку, поднимавшуюся в боевое положение и затем снова переходящую в исходное положение для перезарядки.

"Прогресс" 3М44 был принят на вооружение в 1982 году – дальность полета ракеты была увеличена до 460 км. Также предусматривался вариант с ядерной боеголовкой.

После воссоединения Крыма с РФ "Утес" снова стал использоваться как средство обороны полуострова. В 2016 году Минобороны провело учения с его использованием. Советский БРК до сих пор ценится военно-морским флотом России, несмотря на частичное использование для обучения ПВО – такой "воин Холодной войны" до сих пор полезен, несмотря на современные системы "Бастион-П" и "Бал", отмечает The Drive.

Ранее обозреватель The National Interest заявил, что пуски ракет "Калибр" во время "Кавказа-2020" являются очередной демонстрацией военной мощи России.