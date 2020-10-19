Запад ждет очередное разочарование, считает обозреватель

США уже предлагали Турции "поделиться секретами" российского зенитно-ракетного комплекса С-400. Однако на деле Анкара не сможет этого сделать, так как контракт ставит под прямой запрет перепродажу оружия третьим странам, сообщил военный обозреватель Виктор Баранец.

Специалист рассказал, что есть некие международные нормы, запрещающие передачу третьей стороне аналогичного предмета договора. Но даже если Анкара решит нарушить условия, ни к чему это не приведет – специалисты российского ВПК далеко не просты, поэтому запрограммировали С-400 таким образом, чтобы они не могли атаковать самолеты ВКС России.

Баранец добавил, что даже если Турция и нарушит эту норму, американские специалисты не смогут разгадать загадку русских С-400. И еще одно немаловажное разочарование для США – вскрытие схем или плат автоматически приводит систему в негодность. Поэтому, если иностранные специалисты предпримут определенные "хитрости", вскрытая деталь будет выведена из строя, сообщает "Царьград".

Ранее Госдеп США выразил обеспокоенность из-за испытаний С-400 Анкарой в черноморском регионе. По словам официального представителя военного ведомства Морган Ортагус, действия члена НАТО выходят за рамки его обязаностей и грозят нарушением стратегической безопасности альянса.