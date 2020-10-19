Субмарина затонула во время наступления советских войск

Турецкие аквалангисты обнаружили затонувшую субмарину нацистского флота U20, которая покоится на 20-метровой глубине Черного моря. Призрак Второй мировой войны опутан рыболовными сетями.

Судно было выведено противником из строя у северного побережья Черного моря в Турции. Местные общественники призывают отреставрировать подлодку, сделав одним из элементов дайвинг-туризма.

По словам режиссера документальных фильмов Тахсина Джейлана, ранее снявшего двухсерийный фильм про затонувшую субмарину, во времена Второй мировой войны немецкая армия стремилась к превосходству в Черном море, стремясь вытеснить оттуда советский флот. Тогда для выведения пострадавшего судна была необходима целая стратегия – субмарины выводили на юг по реке Эльба, затем – на Дунай. После этого подлодки "комбинировали" и спускали на воду.

Однако советские войска захватили румынский город Констанца, где базировались немецкие субмарины. В тот момент и затонула U20. Остальные три подлодки затопил личный состав фашистской армии после поражения Гитлера, о чем Джейлан заявил в интервью изданию Hurriyet.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как в водах Средиземного моря нашли затонувшую в 1968 году подводную лодку ВМФ Франции.



