России на зависть: Трамп похвастался обновлением ядерного оружия

России на зависть: Трамп похвастался обновлением ядерного оружия
Дональд Трамп. Фото: White House/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Американские налогоплательщики заплатили кругленькую сумму за модернизацию арсенала

Глава США Дональд Трамп заявил, что Америка серьезно повысила свои военные возможности. Теперь в ее распоряжении есть невероятное и невиданное оружие, которому уже обзавидовались Россия и Китай.

Так, по словам главы Белого дома, США модернизировали свое ядерное вооружение до недостижимого уровня, и ни одна из стран всего мира не может сравниться с его мощью. О достижениях государства глава Белого дома рассказал по время общения со своими сторонниками в штате Аризона.

Трамп также раскрыл сумму, которую американскому госбюджету пришлось вложить в обновление вооружения. Оказалось, небывалая модернизация обошлась казне в $2,5 трлн.

В ходе своей речи главнокомандующий США особо отметил, что такой мощный ядерный потенциал вызывает огромную зависть со стороны России и Китая. Теперь у Америки есть новые ракеты, истребители, танки и танкеры, передает слова президента издание "Московский комсомолец".

Ранее Трамп уже рассказывал о "супер-пупер" ракете, о которой могут только мечтать другие державы. При этом американский лидер уверен, что для того чтобы Россия смогла создать собственное гиперзвуковое оружие, ей потребовалось украсть информацию о нем из администрации президента.

Ольга ФЕДОРОВА

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