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В США продолжают протестовать против продажи Объединенным Арабским Эмиратам истребителей F-35, за которую активно выступает Трамп.
На этот раз американские сенаторы Роберт Менендес и Джек Рид написали письма главам Госдепа и Пентагона. В них они выразили опасения, что российские и китайские специалисты получат доступ к технологиям F-35, а это "представляет угрозу для национальной безопасности США".
Как говорится в письме, выдержки из которого приводит RT, Россия и ОАЭ еще в 2017 году подписали соглашение о закупке Су-35С, а также разработку истребителя пятого поколения. Поэтому, с точки зрения сенаторов, арабы могут легко передать русским и китайцам секреты F-35, так как между ними уже есть сотрудничество.
По их мнению, сделку хотят заключить в "безрассудно ускоренные сроки", что мешает всесторонне рассмотреть вопрос целесообразности продажи истребителя пятого поколения в ОАЭ.
Против поставок F-35 арабам резко выступал Израиль, так как в этой стране опасаются, что сделка нарушит баланс сил в регионе. На данный момент на Ближнем Востоке истребители пятого поколения есть только у Израиля.
Ранее США отказались продавать F-35 Турции, так как Анкара купила российские ЗРК С-400 наперекор Вашингтону. Главным аргументов вывода Турции из программы были как раз опасения, что F-35 попадут в руки российских специалистов, которые найдут в них уязвимые места.
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