Зеленский задумал "вернуть должок" за Крым

Украина начинает строительство еще двух военно-морских баз для защиты Черноморского региона. Об этом во время своего выступления в Раде заявил президент Владимир Зеленский. Ранее он обещал построить новую базу ВМС в Бердянске на Азовском море.

Кроме того, Зеленский назвал своими приоритетами "мир в Донбассе и деоккупацию Крыма". По его словам, после достижения мира в юго-восточном регионе, будет подготовлен пакет законов о "переходном периоде", а также созданы особые экономические условия для подконтрольной Киеву территории Донбасса. При этом подразумеваются и налоговые преференции.

При этом глава Украины добавил, что "сдавшие Крым без боя", должны нести ответственность. При этом, "вопрос здесь не в мести, а справедливости".