Истребитель вряд ли угрожал пассажирскому авиалайнеру

В российских СМИ продолжают обсуждать опасное сближение российского истребителя Су-27 с израильским авиалайнером, которые следовал из Греции в Тель-Авив.

Как сообщало ранее израильское издание Ynet News, инцидент произошел в воздушном пространстве Кипра. Су-27 якобы прекратил преследования самолета только после предупреждения с Кипра о создавшейся опасности. При этом, истребитель находился на расстоянии мили от Airbus A-320.

Ynet News предполагает, что Су-27 мог вылететь с базы Хмеймим в Сирии, приняв А320 за самолет-разведчик. В последнее время над Средиземным морем участились полеты американских и британских "Посейдонов", которые примерно таких же размеров, как "Боинг" и А320.

По мнению российского издания "Царьград", израильское издание интерпретировало сообщение об "опасном сближении", хотя на самом деле, никакой угрозы "Эйрбасу" не было. Израилю просто было выгодно "вывернуть" эту историю таким образом, хотя по сути, Су-27 находился достаточно далеко и ни в коем случае не угрожал пассажирскому авиалайнеру.