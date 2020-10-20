СМИ: В Израиле "подставили" российский Су-27

СМИ: В Израиле "подставили" российский Су-27
Фото: Виталий Невар/ТАСС
Истребитель вряд ли угрожал пассажирскому авиалайнеру

В российских СМИ продолжают обсуждать опасное сближение российского истребителя Су-27 с израильским авиалайнером, которые следовал из Греции в Тель-Авив.

Как сообщало ранее израильское издание Ynet News, инцидент произошел в воздушном пространстве Кипра. Су-27 якобы прекратил преследования самолета только после предупреждения с Кипра о создавшейся опасности. При этом, истребитель находился на расстоянии мили от Airbus A-320.

Ynet News предполагает, что Су-27 мог вылететь с базы Хмеймим в Сирии, приняв А320 за самолет-разведчик. В последнее время над Средиземным морем участились полеты американских и британских "Посейдонов", которые примерно таких же размеров, как "Боинг" и А320.

По мнению российского издания "Царьград", израильское издание интерпретировало сообщение об "опасном сближении", хотя на самом деле, никакой угрозы "Эйрбасу" не было. Израилю просто было выгодно "вывернуть" эту историю таким образом, хотя по сути, Су-27 находился достаточно далеко и ни в коем случае не угрожал пассажирскому авиалайнеру.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

новости партнеров

Откат к 1990-м: эксперт предупредил о кризисе в экономике России в 2021 году

Для решения проблемы нужно вернуть интерес инвесторов к рублю

Сатановский: России нужно прекратить отношения с Евросоюзом

Действующие власти страны не должны себя вести, как во времена Горбачева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей