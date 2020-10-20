В Москве надеются продлить СНВ-III, но без дополнительных условий США

Россия согласилась на предложение США о заморозке ядерного арсенала. Это необходимо для продления Договора о сокращении наступательных вооружений на один год.

Как подчеркивается в заявлении МИД России, это может быть реализовано "строго и исключительно" при том понимании, что "заморозка" боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями США.

В Москве предполагают, что если данный подход устроит Вашингтон, выигранное время можно будет использовать для двусторонних переговорах о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями.

Как известно, СНВ остался единственным действующим серьезным договором, которые ограничивает наступательные вооружения США и России. Ранее страны рассторгли договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Продлить СНВ-III американцам мешают новые виды стратегических вооружений РФ, например, "Авангард", а также позиция Китая, который не хочет присоединяться в договору.