Курс рубля
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Россия согласилась на предложение США о заморозке ядерного арсенала. Это необходимо для продления Договора о сокращении наступательных вооружений на один год.
Как подчеркивается в заявлении МИД России, это может быть реализовано "строго и исключительно" при том понимании, что "заморозка" боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями США.
В Москве предполагают, что если данный подход устроит Вашингтон, выигранное время можно будет использовать для двусторонних переговорах о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями.
Как известно, СНВ остался единственным действующим серьезным договором, которые ограничивает наступательные вооружения США и России. Ранее страны рассторгли договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Продлить СНВ-III американцам мешают новые виды стратегических вооружений РФ, например, "Авангард", а также позиция Китая, который не хочет присоединяться в договору.
Для решения проблемы нужно вернуть интерес инвесторов к рублю
Действующие власти страны не должны себя вести, как во времена Горбачева