Адмирал: у Украины не хватит денег на две черноморские базы

Адмирал: у Украины не хватит денег на две черноморские базы
Фото: www.mil.gov.ua
Киеву придется влезть в долги

У Украины "пупок развяжется" содержать сразу две военно-морские базы, которые ранее анонсировал Владимир Зеленский в своем выступлении в Раде. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.

По его словам, у Киева просто нет денег на новые базы и корабли большого водоизмещения, и максимум, на чем могут сосредоточиться украинцы, это на охране морских границ. Огромное количество средств уйдет не только на строительство баз, но и на их обслуживание. Поэтому неизбежно придется брать кредиты у Запада, которые рано или поздно придется отдавать.

Как считает Комоедов, украинцы могли бы разместить одну из новых баз в районе Скадовска, предварительно отправив туда боевые корабли из Одессы. А одесский порт может стать полностью гражданским.

По мнению адмирала Виктора Кравченко, который командовал Черноморским флотом до Комоедова, полагает, что заявление Зеленского связано с его недавним визитом в Лондон, а также встречей с главой MI6 Ричардом Муром. Тогда шеф британской разведки пообещал Зеленскому деньги, на которые в Англии построят небольшие корабли для ВМС Украины.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

Гость
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Укры отсудят ещё пару десятков миллиардов у газмяса и застроют морскими базами всё своё самостийное побережье.
Гость
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Американцы сами и профинансируют и еще приплатят Украине....
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